"Und ich glaube, dass unsere offiziellen Vertreter Russlands also wirklich nichts zu tun haben mit der Trauer und der Erinnerung an unglaublich viele Opfer." Stattdessen seien sie vor allem Vertreter eines Regimes, das einen Angriffskrieg begonnen habe. Scherbakowa lebt seit 2022 im Exil in Deutschland - zunächst in Weimar und mittlerweile in Berlin. Sie ist Gründungsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.