In Langewiesen wächst der Unmut über das nicht in Gang kommende Kreiselgestaltungsverfahren der Stadt Ilmenau. In der Heinsestadt hatte man sich über mehrere Jahre hinweg endlich auf eine Gestaltungsidee verständigt. Doch Anfang 2025 drängte die Stadtverwaltung – und fixierte es per Stadtratsbeschluss –, dass ein Gestaltungswettbewerb für fünf städtische Verkehrskreisel durchgeführt werden soll. Eigeninitiativen seien nicht gewünscht. Geschehen ist seither nichts. Nicht einmal einen Blick auf die Ideen des Lindenberg-Gymnasiums, um den man laut Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner gebeten hatte, habe man werfen dürfen.