Laut Umwelthilfe-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch wird das Plantagenholz alle 14 Jahre abgeholzt und vorwiegend verbrannt, so dass es keinen positiven Klimaeffekt gebe. In einer Mitteilung hält der Verein dem Unternehmen "dreistes Greenwashing und Verbrauchertäuschung" vor. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir obsiegen werden", sagte Resch nach der Verhandlung. "Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine klare Information des Verbrauchers, dass er sich eine Vorstellung machen kann."