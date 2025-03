Wie der Rechtsstreit um die Mietzahlungen für die Kinderkrippe Hagebutten in Hildburghausen ausgeht, ist bislang unklar. Michael Meinel, Projektleiter des Immobilienbesitzers Eschenbach Facility Management (EFM) Gmbh, berichtete am Mittwoch aber, dass es eine Zusammenkunft mit Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN) und weiteren Vertretern der Stadt zur Problematik Kinderkrippe in der Friedrich-Rückert-Straße geben soll. „Ein Termin steht noch nicht fest“, sagte er, „aber es kommt Bewegung in die Sache.“ Hintergrund ist offensichtlich die fristlose Kündigung des Mietvertrages zum 13. März, welche die EFM GmbH der Awo AJS GmbH, dem Betreiber der Kinderkrippe übermittelt hat, weil nach Meinels Angaben ein sechsstelliger Betrag an Miete seit Eröffnung am 1. Februar 2021 aussteht. „Es muss endlich vorwärts gehen“, sagte Meinel.