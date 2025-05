Streit um Kabinettsbeschluss: Herrmann widerspricht Kritik an Verpackungssteuer-Verbot

Das Kabinett hatte am Dienstag beschlossen, den Städten und Gemeinden in Bayern zu verbieten, eine Verpackungssteuer einzuführen. Städte wie Regensburg und Bamberg hatten erwogen, eine solche Steuer auf Einwegverpackungen im Kampf gegen Müllberge nach Tübinger Vorbild einzuführen. Das müsste der Freistaat genehmigen - was er laut Herrmann nicht tun wird. Perspektivisch wollen CSU und Freie Wähler eine solche Steuer auch per Gesetz verbieten.