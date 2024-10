Hintergrund ist ein Urteil von Juni. Damals hatte das Landgericht den Investor bereits unter anderem dazu verurteilt, das Grundstück zu räumen und an die Stadt herauszugeben. Zudem sollten die Grundbuchrechte an die Stadt übergehen. Dagegen legte die Haus der Frau von Stein GmbH, mit der der Investor ursprünglich ein Museum im Gebäude errichten wollte, Einspruch ein. Deshalb sollte es am Freitag zu einer mündlichen Verhandlung kommen. Es kam aber anders.