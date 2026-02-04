Peking - Nach der Annullierung von Hafenverträgen eines Hongkonger Unternehmens am Panamakanal verschärft China den Ton. Der Pekinger Außenamtssprecher Lin Jian sagte, China werde die legitimen und rechtmäßigen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen entschlossen schützen. Zugleich warf er den USA eine Mentalität des Kalten Krieges vor. Wer versuche, den Kanal zu kontrollieren und im Namen der Rechtsstaatlichkeit internationales Recht untergrabe, sei für die internationale Gemeinschaft offensichtlich.