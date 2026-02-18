Das „Himmel Arsch und Zwirn“-Festival, das vom 28. bis 30. August 2026 im Kultursaal 100 in Judenbach stattfinden sollte, fällt aus.
Streit um Genehmigung „Himmel Arsch und Zwirn“-Festival in Föritztal abgesagt
Adam Fox 18.02.2026 - 14:55 Uhr
Der Veranstalter sagt das Festival für 2026 ab. Die Gemeinde verweist auf fehlende Unterlagen, Lärmbeschwerden und gescheiterte Gespräche über Alternativstandorte.
Das „Himmel Arsch und Zwirn“-Festival, das vom 28. bis 30. August 2026 im Kultursaal 100 in Judenbach stattfinden sollte, fällt aus.