Streit um Gasförderung: Gutachten: Bayern kann Gasbohrungen landesweit verbieten

Gutachten ging Aussage Aiwangers zu Rechtsanspruch zu Gasbohrung voraus

Anlass für das Rechtsgutachten ist ein Streit zwischen Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und den Kritikern eines Projektes für Gasbohrungen in Reichling unweit des Ammersees (Landkreis Landsberg am Lech). Aiwanger hatte nach Kritik an der erteilten Genehmigung für die Gas-Probebohrung erklärt, Bayern habe keinen Ermessensspielraum bei den Genehmigungen. Zwar verstehe er die Skepsis von Anwohnern, wenn allerdings alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten seien, bestehe ein Rechtsanspruch, "den ich nicht verweigern kann", teilte Aiwanger mit und verwies auf das Bundesbergrecht.