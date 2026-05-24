Streit um Führung: Machtkampf im Sozialverband VdK Bayern

München (dpa/lby) - Im Sozialverband VdK Bayern ist ein Machtkampf entbrannt - der Stuhl der Vorsitzenden Verena Bentele wackelt. Der übrige Landesvorstand habe den Landesausschuss gebeten, ein Verfahren zur Abberufung Benteles und des Schatzmeisters Konrad Gritschneder aus dem Landesvorstand einzuleiten, bestätigte der stellvertretende Landesvorsitzende Hermann Imhof der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die "Frankenpost" über die Zuspitzung des offenbar schon länger schwelenden Konflikts berichtet.