Streit um Führung: Machtkampf im Sozialverband VdK Bayern

Der Landesausschuss als Beschluss- und Kontrollgremium soll nach dem Willen von acht der zehn Vorstandsmitglieder nun ein Abberufungsverfahren einleiten. "Anlass hierfür sind die bestehenden Entwicklungen und Differenzen, die nach dem ergebnislosen Verlauf intensiver Gespräche über alternativen Lösungsansätze eine Fortsetzung der Zusammenarbeit im bisherigen Rahmen nicht mehr zulassen", erläuterte Imhof. Es gehe um die Art und Weise, wie das Amt eines Vorstands zu führen sei und wie der Landesverband in Zukunft aufgestellt sein solle.