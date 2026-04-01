Streit um EU-Verbrennerverbot: Söder warnt SPD vor industriepolitischer Bankrotterklärung

Spartanburg - CSU-Chef Markus Söder fordert von der SPD in der Bundesregierung eine klare Positionierung gegen die vielfach kritisierten EU-Vorschläge zur Lockerung des Verbrennerverbotes. Eine deutsche Enthaltung bei der EU-Abstimmung dazu "wäre eine Katastrophe, weil wir sind nach wie vor der wichtigste Autostandort in Europa", sagte Bayerns Ministerpräsident bei seinem Besuch im weltgrößten BMW-Werk in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina. "Es wäre eine industriepolitische Bankrotterklärung auf Deutsch."