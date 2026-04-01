Streit um EU-Verbrennerverbot: Söder warnt SPD vor industriepolitischer Bankrotterklärung

SPD und Union konnten sich in der Bundesregierung bisher nicht auf eine gemeinsame Positionierung in der Debatte einigen, wie die Vorschläge der EU-Kommission zu bewerten sind. CDU und CSU lehnen sie ab und fordern eine Absage an das Verbrennerverbot durch die Zulassung von Hightech-Verbrennern in der EU. Die SPD hat sich bisher nicht derart klar positioniert, weshalb sich die Bundesregierung - Stand jetzt - in der Schlussabstimmung enthalten müsste.