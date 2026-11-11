Prag - Im Streit um EU-Hilfen für die Ukraine gehen unter anderem Tschechien und die Slowakei auf Konfrontationskurs mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Eine Verständigung über die künftige Finanzierung der Ukraine dürfe keine Vorbedingung für die Annahme des nächsten langfristigen EU-Haushaltsplans sein, forderte der tschechische Regierungschef Andrej Babis in einem Brief an den Präsidenten des Europäischen Rats, António Costa. Zugleich räumte er ein, dass das von Russland angegriffene Land eine "verlässliche und nachhaltige Unterstützung" brauche.