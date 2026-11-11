Noch schärfer äußerte sich Fico: "Was der Bundeskanzler macht, ist eine typische Erpressung. Das lehne ich ab." Er wiederholte seine Position, dass es für den Ukraine-Krieg "keine militärische Lösung" gebe. Man dürfe nicht von ihm verlangen, ein Milliardengeschenk zu unterschreiben, "das zu nichts anderem führt, als dass es weiter jeden Monat 50.000 Tote und Schwerverletzte gibt". Schon zuvor hatte Fico kritisiert, dass es "ein Weg in die Hölle" wäre, die Frage der Ukraine-Hilfen mit dem Thema der EU-Kohäsionsfonds zu verknüpfen.