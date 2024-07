Streit um den Wolf: Aiwanger: Deutschland hat weltweit höchste Wolfsdichte

Ruf nach mehr Herdenschutz für Weidetierhalter

Friedel sieht das völlig anders: Nicht die Wolfsdichte in Deutschland sei entscheidend für den Umgang mit den Tieren, für ein geordnetes Nebeneinander von Wölfen und Nutztieren sei es vielmehr entscheidend, diese zu schützen: "Wenn Herr Aiwanger die Bejagung als Lösung für die Weidetierhalter darstellt, lässt er sie ins offene Messer laufen. Das Beispiel Norwegen sollte als Warnung dienen: Hier reißt ein Wolf vierzigmal mehr Schafe als in Schweden. In beiden Ländern wird bejagt, aber in Schweden wird Herdenschutz betrieben, während die Schafe in Norwegen in Freiweide unterwegs sind. Das zeigt mehr als deutlich: Am Herdenschutz geht kein Weg vorbei."

Bezüglich der Ankündigung der Staatsregierung, die in der vergangenen Woche vom Verwaltungsgerichtshof für nichtig erklärte Wolfsverordnung neu auflegen zu wollen, erinnert Riedel an die sehr geringe Wolfsdichte in Bayerns Alpenregionen: "Im Moment haben wir hier lediglich ein Einzeltier im Allgäu und ein Wolfspaar am Staffelsee." Die Wolfsverordnung sollte eine schnellere Entnahme der Wölfe ermöglichen, auch dann, wenn nicht nachgewiesen ist, dass ein Wolf ein Nutztier gerissen hat.

Bund Naturschutz droht mit neuer Klage

Der Vorsitzende des Bund Naturschutz, Richard Mergner, sieht der Neuauflage relativ gelassen entgegen: "Die Bayerische Staatsregierung rennt damit sehendes Auges in die nächste gerichtliche Schlappe. Denn eins ist klar: Sollte es wirklich so weit kommen, werden wir aller Voraussicht nach wieder klagen. Nur weil die alte Verordnung lediglich wegen eines Formfehlers zu Fall gebracht wurde, ist sie inhaltlich ja nicht weniger problematisch."