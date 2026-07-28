Der Streit um die Zukunft des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ im Landkreis Sonneberg geht in die nächste Runde. Nachdem Landrat Robert Sesselmann (AfD) den Beschluss des Jugendhilfeausschusses (JHA) beanstandet hatte, hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung am Montagnachmittag nicht eingelenkt. Die Mitglieder hielten an ihrer Position fest und lehnten es ab, den eigenen Beschluss aufzuheben.