Wer in Südthüringen Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, hat je nach Wohnort und Haushalt monatlich rund 700 bis 840 Euro mehr zur Verfügung als ein vergleichbarer Haushalt in der Grundsicherung. Das zeigen neue Modellrechnungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Damit fällt der sogenannte Lohnabstand in der Region überwiegend größer aus als im Bundesdurchschnitt.