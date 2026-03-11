Streit um Buchhandlungspreis: Weimer verteidigt Verfahren bei Buchpreis-Streichung

Die Aktivierung dieses Verfahrens sei "in solchen Zweifelsfällen – auch schon zu Zeiten der Ampel-Regierung – üblich und hat nichts mit der politischen Richtung zu tun", sagte Weimer. "Stellen Sie sich vor, der Preis wäre an eine Buchhandlung eines Neonazis gegangen. Dann wäre der Skandal groß gewesen und jeder hätte gesagt: Hätten Sie das nicht prüfen können?"