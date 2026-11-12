Streit um Besoldung: Beamtenbund reicht Verfassungsklage gegen Freistaat ein

München (dpa/lby) - Im Streit um die Höhe der Besoldung hat der Bayerische Beamtenbund wie angekündigt Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht. Sie richtet sich gegen die Regelungen der Besoldungsordnung A in den Jahren 2020 bis 2025, wie ein Gerichtssprecher erläuterte. Diese legt fest, wie viel Geld beispielsweise Lehrkräfte, Polizeibedienstete oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und Justizdienst für ihre Arbeit bekommen. Zuvor hatte der "Münchner Merkur" darüber berichtet.