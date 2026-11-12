Streit um Besoldung: Beamtenbund reicht Verfassungsklage gegen Freistaat ein

Wann die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs fallen wird, ist derzeit nicht abzusehen. "Das nimmt seine Zeit in Anspruch", erläuterte der BBB-Vorsitzende Rainer Nachtigall. Er kritisiert vorrangig, dass vor allem die Besoldung in den unteren Einkommensgruppen zu niedrig sei - teils unter der Prekariatsgrenze. Dies liege auch daran, dass die Staatsregierung nicht länger vom Alleinverdiener-Prinzip ausgehe, sondern ein fiktives Partnereinkommen von 13.800 Euro ansetze, das zur Sicherung des Familienunterhalts beitrage.