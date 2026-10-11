Linke: "Leuchtturm für einen Politikwechsel"

Die Linke im Bund hofft auf einen "Leuchtturm für einen Politikwechsel" durch Rot-Grün-Rot, wie ihr Parteivorstand in einem Beschluss betonte. Der Linken-Abgeordnete Dietmar Bartsch warf Kritikern vor, die Debatte zu instrumentalisieren. "Wer meint, dass Wahlverlierer, also Union und SPD mit dem Beiboot Grüne, regieren sollten, der soll das sagen", sagte Bartsch dem "Tagesspiegel". Gegen Antisemitismus habe Spitzenkandidatin Elif Eralp klar Position bezogen. Der Berliner Politologe Thorsten Faas sagte der dpa, die CDU unter Stefan Evers scheine "auch weiterhin ein großes Interesse" an einem rechnerisch möglichen CDU-Grünen-SPD-Bündnis zu haben.