Zudem wiesen sie die Darstellung zurück, die hessischen Vereine oder die Regionalliga Südwest würde eine Reform verhindern wollen und verwiesen auf die eigenen bereits getätigten Schritte zur Professionalisierung des Spielbetriebs. "Es kann nicht sein, dass nun der Eindruck entsteht, die Regionalliga Südwest müsse die Probleme anderer Regionen lösen", sagten die Vereine. Eine Reform gelinge nur gemeinsam und nicht, indem einzelne Beteiligte pauschal zum Hindernis erklärt werden würden.