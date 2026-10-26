Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die hessischen Viertliga-Vereine halten das favorisierte Aufstiegsmodell für die Fußball-Regionalligen in Deutschland für nicht ausgereift. Sie seien aber bereit, konstruktiv an einer Lösung mitzuwirken. Voraussetzung dafür seien ein transparentes Verfahren, belastbare Zahlen und die ergebnisoffene Prüfung aller Modelle, heißt es in einem gemeinsamen Statement der Offenbacher Kickers, KSV Hessen Kassel, TSV Steinbach-Haiger, FSV Frankfurt und SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.