Streit um Abtreibungen Chefarzt gegen Kirche - Streit um Schwangerschaftsabbrüche

Lippstadt - Es ist ein aufsehenerregender Fall: Ein Gynäkologe und langjähriger Chefarzt klagt gegen ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen, das ihm nach einer Klinikfusion der katholische Träger neu auferlegt hat. Am Evangelischen Krankenhaus Lippstadt (EVK) hatte Joachim Volz in den 13 Jahren seiner dortigen Tätigkeit in Einzelfällen mit seinem Team medizinisch indizierte Abbrüche vorgenommen. Seit der Fusion mit einem katholischen Krankenhaus zum "Klinikum Lippstadt - Christliches Krankenhaus" ist ihm das nun per Dienstanweisung untersagt.