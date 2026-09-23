Streit über die Linke Wo beginnt Antisemitismus? Blick auf eine komplexe Debatte

Aufsehen erregte an dem Beschluss, dass das israelische Vorgehen im Gazakrieg von der Linken erstmals offiziell als "Völkermord" gewertet wurde. Die Linke beruft sich auf die Einschätzung von internationalen Organisationen, Menschenrechtlern und Völkerrechtlern und schreibt: "Wir schließen uns dieser Einschätzung an." Israel selbst weist eine solche Wertung strikt zurück. Auch die Bundesregierung schließt sich dem nicht an.

Warum ist die Debatte so kompliziert?

Die Linke betont ihre Beschlusslage und argumentiert: Wir stellen uns klar gegen jede Art von Antisemitismus. Kritiker wie Zentralratspräsident Schuster halten dagegen, der Parteitagsbeschluss sei unglaubwürdig. Gewaltaufrufe gegen Israel gehörten auf "Parteiveranstaltungen mittlerweile zum guten Ton", sagt Schuster der dpa. Auch ein Parteitagsbeschluss in Niedersachsen gegen "den heute real existierenden Zionismus" widerspreche dem Existenzrecht Israels. "Die Bundespartei hat auf solche Vorfälle nur mit Lippenbekenntnissen reagiert, statt konsequent Personen auszuschließen und spürbare Grenzen zu ziehen", sagt Schuster.

Klar ist, dass viele Jüdinnen und Juden in Deutschland sich vor allem seit dem Terrorangriff auf Israel vom 7. Oktober 2023 verstärkt unsicher und angefeindet fühlen. Daran erinnert auch Rias-Sprecher Siegmund: "Die politische Auseinandersetzung über den Begriff sollte den Blick auf diese konkreten Inhalte und ihre Folgen für Betroffene nicht verstellen. Für diese ist israelbezogener Antisemitismus Teil einer alltäglichen Realität." Er gehe einher mit Bedrohungen und Angriffen auf Jüdinnen und Juden in Deutschland.