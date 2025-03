Meuselwitz (dpa/th) - Eine handfeste Auseinandersetzung unter Nachbarn hat in Meuselwitz (Landkreis Altenburger Land) die Polizei auf den Plan gerufen. Dort soll bisherigen Erkenntnissen zufolge ein 83-Jähriger seinen Nachbarn mit einem Stock angegriffen haben, wie die Polizei mitteilte. Der 57 Jahre alte Mann habe sich gegen die Attacke gewehrt und den Rentner schließlich bis zum Eintreffen der Beamten am Samstag festgehalten. Beide Streithähne seien verletzt worden, aber nur der ältere wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu den Hintergründen des Streits äußerte sich die Polizei nicht.