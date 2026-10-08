Deutschlands Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb denkt wegen des Streits mit dem Verband DESG einem Medienbericht zufolge über einen Abgang ins Ausland nach. „Ich habe Angebote aus den USA und Holland. Ich habe Gespräche gehabt, ich bin im Austausch“, sagte der 19-Jährige der ARD-„Sportschau“. „Es gibt Leute, die wollen mich haben, und wenn die mich hier nicht haben wollen, dann kann ich's nicht ändern.“