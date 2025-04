Der Nachbarschaftsstreit zwischen der Krayenberggemeinde und Vacha bewegt die Gemüter. Für Bürger ist zum Teil nicht nachvollziehbar, warum die Stadt verhindern will, dass ein in dem Dorf bereits bestehender Lebensmittelmarkt an anderer Stelle neu gebaut wird. In einem Gespräch mit der Redaktion erläutert Bürgermeister Martin Müller (CDU), warum dieser Neubau aus Sicht der Stadt Vacha fatal wäre. Es sei „schon ein ungewöhnlicher Vorgang, dass eine Gemeinde die Nachbargemeinde verklagt“, räumt er ein – deshalb wolle er, auch auf Wunsch der Stadträte, öffentlich erklären, „warum wir gegen den Edeka-Neubau in Dorndorf klagen“.