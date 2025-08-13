Wie geht es weiter mit der sogenannten Pucho-Bar in Langewiesen? Gebaut vor fast einem Jahrhundert, diente das einfache Gebäude Ende der 1940er- und Anfang der 1950er-Jahre zunächst als Umkleidekabine für die Fußballer Langewiesens. Mit dem Anbau des Kabinentrakts samt Sanitäranlagen wurde das Gebäude in den 1960er- und 1970er-Jahren über viele Jahre hinweg als Vereinsheim genutzt.