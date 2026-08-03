Dresden (dpa/sn) - Nach einem Messerangriff in Dresden ist Haftbefehl gegen einen 20-jährigen Mann erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen den Syrer wegen versuchten Totschlags. Er soll am Samstagabend nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen einem 26-Jährigen ein Messer in den linken Oberkörper gerammt haben. Das Opfer musste notoperiert werden. Auch der Verletzte ist laut Polizei ein syrischer Staatsangehöriger. Der Verdächtige war am Tatort gefasst worden.
Streit in Dresden Verdächtiger nach Messerangriff in U-Haft
dpa 03.08.2026 - 16:48 Uhr