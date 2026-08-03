Dresden (dpa/sn) - Nach einem Messerangriff in Dresden ist Haftbefehl gegen einen 20-jährigen Mann erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen den Syrer wegen versuchten Totschlags. Er soll am Samstagabend nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen einem 26-Jährigen ein Messer in den linken Oberkörper gerammt haben. Das Opfer musste notoperiert werden. Auch der Verletzte ist laut Polizei ein syrischer Staatsangehöriger. Der Verdächtige war am Tatort gefasst worden.