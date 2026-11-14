Hannover - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) drängt die Bundesregierung, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken. "Stromsteuersenkung für alle, das muss jetzt passieren", sagte Wüst beim kleinen Parteitag der niedersächsischen CDU in Hannover. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) müsse mithelfen, eine Gegenfinanzierung zu finden. Wüst sagte Unterstützung zu.
Streit in der Koalition Wüst drängt auf niedrigere Stromsteuer für alle
dpa 14.11.2026 - 13:55 Uhr