Sonthofen (dpa/lby) - Ein 74-Jähriger hat in einer Kirche in Sonthofen im Landkreis Oberallgäu zwei Kinder verletzt. Nach Angaben der Polizei sollen ein 13-Jähriger und sein 11-jähriger Begleiter während des Gebets lautstark herumgealbert haben. Der 74-Jährige habe sich daraufhin genötigt gesehen, die Kinder zur Ruhe zu bringen, und dabei deren Köpfe gegeneinandergestoßen. Beide hätten danach über Schmerzen am Kopf geklagt. Die Polizeiinspektion Sonthofen ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie Störung der Religionsausübung.