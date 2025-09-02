Streit in Asylunterkunft: 39-Jähriger nach Angriff mit Hammer in Untersuchungshaft

Adelzhausen (dpa/lby) - Nach einem Angriff mit einem Hammer in einer Asylunterkunft im schwäbischen Adelzhausen ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 39-jähriger Bewohner soll zunächst in einen Streit mit einer 47-Jährigen und einem 48-Jährigen geraten sein. Anschließend habe er die beiden nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Hammer attackiert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.