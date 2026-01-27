„Als betroffene Bürger/Anwohner möchten wir Sie im Namen der IG Schattenspender auf gravierende technische, formelle und wirtschaftliche Risiken hinweisen, die in der bisherigen Vorlage unzureichend gewürdigt wurden“, heißt es in einem offenen Brief, welchen die Arnstädter Stadträte im Vorfeld der am Donnerstag stattfindenden Sitzung erhielten. In dieser soll über den von der Stadtverwaltung vorgelegten Entwurf zur Marktplatzsanierung abgestimmt werden. Als Baubeginn ist der 1. Juni angekündigt.