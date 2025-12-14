Greußen (dpa/th) - Bei einem Streit zweier Männer in Greußen ist ein 29-Jähriger lebensbedrohlich mit einem Messer verletzt worden. Er kam nach der Auseinandersetzung am späten Freitagabend ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der tatverdächtige andere Mann sei zunächst geflüchtet. Bei der Fahndung nach ihm hätten Beamten den ebenfalls 29-Jährigen jedoch festnehmen können. Gegen den Mann besteht demnach der Verdacht des versuchten Totschlags. Er sitze bereits in Untersuchungshaft. Weitere Informationen nannten Polizei und die Staatsanwaltschaft Mühlhausen zunächst nicht.