Streit eskalierte: 24-Jähriger nach Messerangriff in Haft

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, stritten sich die beiden Männer am Samstagabend zunächst, schließlich sollen sie aufeinander eingeschlagen haben. Laut Polizei soll der 24-Jährige dann ein Messer gezogen und seinen jüngeren Gegner damit schwer verletzt haben. Danach sei der 24-Jährige zu einem Auto in der Nähe gegangen.