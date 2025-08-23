Nordhausen (dpa/th) - Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll im Streit vier Menschen in Nordhausen mit Pfefferspray leicht verletzt haben. Der Heranwachsende sei am Freitagabend zu einer Personengruppe dazu gestoßen, mit der sich ein Streit entwickelt habe, teilte die Polizei mit. Dabei habe der 17-Jährige Pfefferspray eingesetzt. Vier Männer wurden verletzt, weil sie den Reizstoff einatmeten. Gegen den 17-Jährigen richte sich nun der Anfangsverdacht der gefährlichen Körperverletzung.