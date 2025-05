Streit eskaliert: Mann flieht nach Raubüberfall und stürzt aus Obergeschoss

Der 21-Jährige flüchtete den Angaben zufolge am Freitag vor der Polizei in ein offen stehendes Mehrfamilienhaus in Fürth und stürzte kurz darauf aus bisher ungeklärten Gründen in den Innenhof. Der Mann musste reanimiert werden und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie es hieß. Den 17 Jahre alten Verdächtigen nahm die Polizei eigenen Angaben zufolge vorläufig fest.