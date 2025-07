Sengenthal (dpa/lby) - Ein Mann hat in der Oberpfalz eine Frau mit einer Armbrust bedroht. Wie die Polizei mitteilte, waren der 61-Jährige und die 46-Jährige am Montag in Sengenthal (Kreis Neumarkt in der Oberpfalz) in Streit geraten. Nach Beleidigungen und einer körperlichen Auseinandersetzung habe der Mann seine selbstgebaute schussfertige Armbrust hervorgeholt. Damit habe er die 46-Jährige bedroht.