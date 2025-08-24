Streit eskaliert: Gruppe schlägt und tritt 22-Jährigen auf Hausparty

Ein 22 Jahre alter Gast geriet demnach in Streit mit den fünf ungeladenen Männern im Alter von Anfang 20. Die Auseinandersetzung sei handgreiflich geworden und die Gruppe habe auf den 22-Jährigen eingeschlagen, bis er auf dem Boden lag. Dort wurde er den Angaben zufolge mit Füßen Richtung Kopf getreten. Freunde brachten den jungen Mann demnach in ein Krankenhaus. Er erlitt massive Hämatome im Gesichtsbereich, wie es hieß. Nach der Behandlung sei er aus dem Krankenhaus entlassen worden.