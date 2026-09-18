Nyon - Die europäische Fußball-Union UEFA und der nordamerikanische Dachverband Concacaf haben im Machtkampf gegen den Weltverband FIFA und dessen Präsident Gianni Infantino einen weiteren Schritt vollzogen. Die beiden einflussreichen Verbände forderten die FIFA dazu auf, ihren Mitgliedsverbänden nach der finanziell erfolgreichen WM im vergangenen Sommer jeweils zusätzliche 10 Millionen US-Dollar auszuzahlen. Bei 211 Mitgliedsverbänden würde das die FIFA rund 2,1 Milliarden Dollar kosten. Das geht aus einem gemeinsamen Schreiben hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatten auch andere Medien wie die Nachrichtenagentur AP davon berichtet.