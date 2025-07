München - Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus glaubt nicht mehr an eine Versöhnung mit Bayern-Patron Uli Hoeneß. "Sich mit Uli Hoeneß an einen Tisch zu setzen, macht keinen Sinn mehr. So wie ich sein Lebenswerk respektiere, kann er das umgekehrt anscheinend nicht", sagte der 64-Jährige in einem Interview der "Sport Bild".