Streit beigelegt Wenders schneidet Nacktszene mit Nastassja Kinski aus Film

Berlin - Schauspielerin Nastassja Kinski und Wim Wenders haben den Streit um eine Nacktszene im Film "Falsche Bewegung" beendet. "Wim Wenders hat sich bei Nastassja Kinski entschuldigt und ist ihrem Wunsch nachgekommen, die von ihr beanstandete Szene aus dem Film zu schneiden", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden, die auf der Webseite der Wenders Stiftung veröffentlicht wurde. Beide verbinde der Wunsch, dass die Erinnerung an den Film künftig nicht länger von diesem Konflikt überschattet und auch der lange freundschaftliche Umgang wiederhergestellt werde.