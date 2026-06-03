Streit: Aschaffenburg hisst Flaggen zum CSD - aber nicht am Rathaus

Mit dem Kompromiss reagiere der Oberbürgermeister auf die Kritik an seiner Entscheidung, an öffentlichen Gebäuden der Stadt keine Flaggen zum Pride Month und zum CSD zu hissen, hieß es. "Mir ist bewusst, welche Symbolkraft die Regenbogenflagge für die queere Community hat", sagte Schlemmer. "Ich bin dennoch nach wie vor der Ansicht, dass Fahnen nicht das beste Mittel sind, um Akzeptanz zu fördern." Mit der jetzigen Lösung wolle er der Community entgegenkommen.