Streit: Aschaffenburg hisst Flaggen zum CSD - aber nicht am Rathaus

Aschaffenburg (dpa/lby) - Die Stadt Aschaffenburg wird zum Christopher Street Day (CSD) am Samstag keine Regenbogenflagge am Rathaus hissen - aber an zwei anderen Orten: am Scharfeck und am Landingtunnel. Darauf hätten sich Oberbürgermeister Markus Schlemmer (CSU) und die Stadtratsparteien im Ältestenrat geeinigt, teilte die Stadt mit. Das Scharfeck ist ein Knotenpunkt in der Innenstadt, es grenzt unmittelbar an die Fußgängerzone. Der Landingtunnel leitet den Verkehr unter dem Schlossplatz durch.