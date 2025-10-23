Ingolstadt (dpa/lby) - Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Schülern eines Ingolstädter Gymnasiums wird gegen einen 15-jährigen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der Jugendliche soll in der Schule einen 14-Jährigen mit einem Bastelmesser angegriffen und verletzt haben. Das Opfer erlitt nach Polizeiangaben eine Schnittverletzung am Unterarm, die im Krankenhaus behandelt worden sei. Der Schüler sei nur leicht verletzt worden.
Streit an der Schule Ermittlungen gegen 15-Jährigen nach Angriff auf Mitschüler
dpa 23.10.2025 - 09:21 Uhr