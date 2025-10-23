Streit an der Schule: Ermittlungen gegen 15-Jährigen nach Angriff auf Mitschüler

Der 15-Jährige wurde von der Polizei noch in dem Gymnasium festgenommen. Er sei später wieder nach Hause entlassen worden, berichtete ein Polizeisprecher. Hintergrund der Tat sollen schon länger andauernde Diskrepanzen zwischen den Schülern sein. Schließlich soll es zu einem Handgemenge gekommen sein, bei dem der 15-Jährige zu dem Bastelmesser griff. Solche Messer werden im Rahmen von kunsthandwerklichen Projekten auch an Schulen eingesetzt.