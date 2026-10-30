Streiks und Demos Mehr als 100.000 protestieren in Italien gegen Meloni

Rom - Aus Protest gegen die rechte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sind in Italien mehr als 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Die größten Kundgebungen gab es in Rom, Mailand, Neapel und Turin. Vielerorts beteiligten sich - wie bei früheren Demonstrationen in den vergangenen Wochen - wieder Schüler und Studenten. Insgesamt fanden im Rahmen eines landesweiten Protesttags in mehr als 50 Städten Kundgebungen statt. Aus Sorge vor Ausschreitungen waren die Sicherheitskräfte im Großeinsatz.