Streiks und Demos Mehr als 100.000 protestieren in Italien gegen Meloni

In Italien wird nächstes Jahr neu gewählt. In den Umfragen liegen Meloni, die seit Herbst 2022 mit einer Dreierkoalition an der Regierung ist, und ihre rechte Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) vorn. Die Proteste richteten sich vor allem gegen die hohen Lebenshaltungskosten. Nach neuesten, noch vorläufigen Berechnungen liegt die Inflationsrate in Italien diesen Monat bei 5,4 Prozent - so hoch war sie seit drei Jahren nicht mehr. Auch in anderen europäischen Ländern gibt es derzeit wegen der hohen Preise Proteste. In Deutschland wollen junge Leute am Samstag auf die Straße gehen.