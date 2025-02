Wie der OVG-Verkehrsleiter Chris Haupt am Freitagmittag mitteilt, ist auch der Busverkehr in Sonneberg kommende Woche von den Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi betroffen. Am Dienstag, 11. Februar, und am Mittwoch, 12. Februar, schließt sich das Fahrpersonal der Omnibus Verkehrs Gesellschaft (OVG) den Streiks an. „Das heißt, es wird an beiden Tagen weder Linienverkehr noch Schülerbeförderung geben“, erklärt Haupt. Betroffen davon ist natürlich auch der Stadtverkehr in Sonneberg. Infos dazu gibt es auch auf der Website der OVG: www.ovg-son.de.