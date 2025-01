Magdeburg - Der eintägige Warnstreik bei der Deutschen Post betrifft am Donnerstag mehrere Städte im Südosten. Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte aus Verteil- und Zustellzentren zum Streik auf. Unter anderem wird in Sachsen (Dresden, Ottendorf-Okrilla, Leipzig), in Sachsen-Anhalt (Osterweddingen, Magdeburg) sowie im thüringischen Nohra gestreikt, wie Verdi mitteilte.