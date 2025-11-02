Ein junger Mann hat am Sonntagmorgen für einen siebenstündigen Polizeieinsatz im Ilmenauer Ortsteil Oberpörlitz gesorgt. Vorausgegangen war dem eine gemeldete körperliche Auseinandersetzung. Der 24-jährige Afghane bekam von den Beamten einen Platzverweis ausgesprochen, dem er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Er wurde deshalb in Gewahrsam genommen, beschädigte dabei zwei Streifenwagen.