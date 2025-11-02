Ein junger Mann hat am Sonntagmorgen für einen siebenstündigen Polizeieinsatz im Ilmenauer Ortsteil Oberpörlitz gesorgt. Vorausgegangen war dem eine gemeldete körperliche Auseinandersetzung. Der 24-jährige Afghane bekam von den Beamten einen Platzverweis ausgesprochen, dem er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Er wurde deshalb in Gewahrsam genommen, beschädigte dabei zwei Streifenwagen.
Streifenwagen beschädigt Mann sorgt für siebenstündigen Polizei-Einsatz
Redaktion 02.11.2025 - 16:11 Uhr