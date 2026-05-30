Acht Mannschaften nahmen am Streetsoccer-Turnier der Kreissportjugend Sonneberg auf dem Minispielfeld des Freizeitareals 26 am Stadion der Kreisstadt teil. Es waren bunt gemischte Aufstellungen – von der klassischen Jungenmannschaft bis hin zu Mädchenteams und das Ganze auch noch in den Altersklassen von elf zu gestandenen 18 Jahren. Deshalb war es umso wichtiger, dass alle Beteiligten fair spielten und sich gerade die Älteren beim Spiel gegen die „Kleinen“ etwas zurücknahmen.