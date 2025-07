Auf dem nagelneuen Sonneberg „Ground“ war es nun endlich soweit. Vier erfolgshungrige Mannschaften stellten sich zum Streetsoccer-Turnier im Rahmen der Eröffnung des neuen „Freizeitareals 26“ am Stadion auf. Die Jugendlichen spielten ein technisch niveauvolles Turnier. Auf dem Kleinfeld wetteiferten die vier Teams in einer Hin- und Rückrunde um die Wette. Die Spielzeit von zweimal acht Minuten forderte den Spielern angesichts der Temperaturen einiges ab. Ging es doch im „Drei gegen drei“ ohne Spielunterbrechung zur Sache. Es entwickelten sich spannende Begegnungen und nach einem kurzweiligen Turnier stand der Sieger fest: Das Team „Just do it“.