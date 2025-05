Gleich mit drei Angeboten lockten die Veranstalter von Freitag bis Sonntag ins Zentrum der Theaterstadt. Das Motto lautete an diesen drei Tagen „Schlemmen, Schauen und Shoppen“. Zumindest am Samstag waren die Veranstalter dabei mit Petrus im Bunde. Den ganzen Tag über schien die Sonne vom strahlend blauen Himmel, sodass sich der gesamte Marktplatz schnell in ein riesiges Restaurant im Freien verwandelte. Unmöglich, all die angebotenen Speisen zu probieren, die aus aller Herren Länder kamen: von Japan und Korea bis Belgien, von Amerika und Indien bis Frankreich und Italien.