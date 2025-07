Für rund 330 Millionen Euro würden bis in die zweite Hälfte des Jahres 2026 in die Infrastruktur des Eisenbahnknotens Gößnitz im Kreis Altenburger Land sowie der angrenzenden Streckenabschnitte in Richtung Altenburg und Werdau investiert. Es geht nach Bahn-Angaben um neue Gleise und Bahnsteige, Brücken und Durchlässe, Oberleitungen sowie Signal- und Sicherungstechnik. Ziel seien höhere Geschwindigkeiten der Züge und damit kürzere Reisezeiten für die Fahrgäste.