Streckenausbau: Bahnstrecke zwischen Zwickau und Gößnitz ab August gesperrt

Zwickau/ Gößnitz - Fahrgäste, die mit dem Zug von Zwickau nach Gößnitz wollen, müssen ab Mitte August mit Einschränkungen rechnen. Der Streckenabschnitt, der Sachsen und Thüringen miteinander verbindet, ist vom 17. August bis zum 12. Dezember gesperrt, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Als Grund wurden Bauarbeiten angegeben. Diese seien Teil des Streckenausbaus der Sachsen-Franken-Magistrale.