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Streckenausbau Bahnstrecke zwischen Zwickau und Gößnitz ab August gesperrt

Das Bauprojekt an der Sachsen-Franken-Magistrale geht in die nächste Runde. Ab Mitte August ist deshalb die Strecke zwischen Zwickau und Gößnitz für etwa vier Monate dicht.

Streckenausbau: Bahnstrecke zwischen Zwickau und Gößnitz ab August gesperrt
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Ein weiterer Abschnitt der Sachsen-Franken-Magistrale wird ab Mitte August ausgebaut. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Zwickau/ Gößnitz - Fahrgäste, die mit dem Zug von Zwickau nach Gößnitz wollen, müssen ab Mitte August mit Einschränkungen rechnen. Der Streckenabschnitt, der Sachsen und Thüringen miteinander verbindet, ist vom 17. August bis zum 12. Dezember gesperrt, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Als Grund wurden Bauarbeiten angegeben. Diese seien Teil des Streckenausbaus der Sachsen-Franken-Magistrale.

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Die Sachsen-Franken-Magistrale verbindet mit den Streckenabschnitten Dresden-Hof und Leipzig-Werdau die Bundesländer Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt mit Bayern und Baden-Württemberg. Die DB erneuert die rund 288 Kilometer langen Strecken, um sie an künftige Anforderungen des Regional- und Fernverkehrs sowie des Güterverkehrs anzupassen, hieß es.